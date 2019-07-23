Более 25 человек пострадали в ДТП со школьными автобусами в Канаде

23 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Свыше 25 человек получили ранения в результате аварии с участием двух школьных автобусов на шоссе недалеко от Монреаля (провинция Квебек). Об этом сообщил телеканал
Инцидент произошел после резкой остановки автомобиля, в который врезался сначала один автобус, а потом второй. Автобусы после столкновения загорелись.
Всего в школьных автобусах ехали 50 детей, водители и два сопровождавших педагога. В результате аварии 25 детей и двое взрослых получили легкие травмы и были отправлены в больницу. Из-за ДТП часть трассы была перекрыта.-0-
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