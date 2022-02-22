Более 25 рыбаков остаются изолированными после отрыва льдины в Хабаровском крае

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Большинство рыбаков после отрыва льдины в Ульчском районе Хабаровского края остаются на берегу, откуда нет выезда к поселению. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МЧС России по региону.

Инцидент произошел в районе поселка Де-Кастри. В бухте Тигиль оторвалась льдина с рыбаками. На льду находились 24 автомобиля и 46 человек. Течением льдину прибило к другому берегу. Часть рыбаков спасатели вывезли оттуда в поселение на снегоходах. Остальные не захотели оставлять свои автомобили, попросив пробить к ним дорогу.

"На утро 22 февраля силами спасателей краевой аварийно-спасательной службы на снегоходе в поселок Де-Кастри были эвакуированы 19 человек. На берегу остаются 27 человек и 24 автомобиля. Угрозы их жизни нет. Было проведено заседание КЧС Ульчского района, на котором решался вопрос о возможности эвакуации личного транспорта. На место направлены сотрудники правоохранительных органов для обеспечения общественного порядка", - уточнили в пресс-службе.

Как сообщали ТАСС в районной администрации, в месте, где находятся рыбаки, есть заброшенная лесовозная дорога, она частично заросла, есть завалы деревьев, местами много снега. Оперативно пустить технику, чтобы пробить дорогу, возможности нет, поскольку там водоохранная зона.

Рыбаки сейчас примерно в 15 км от поселения. Женщин и детей среди оставшихся нет. В этом районе сейчас около 18 градусов мороза, дует ветер со скоростью до 11 м/с.-0-