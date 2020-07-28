Более 254 тыс. жителей планеты заразились коронавирусом за сутки

28 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных ВОЗ случаев инфицирования новым коронавирусом в мире увеличилось за сутки более чем на 254 тыс. Согласно опубликованным 27 июля данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), количество умерших выросло более чем на 5 тыс., передает ТАСС.

27 июля в мире были уже 16 114 449 инфицированных и 646 641 умерший. За сутки заразились 254 274, умерли 5 490.

Днем ранее было выявлено 200 625 случаев заражения и 4 823 смерти.

Более всего заразившихся в Северной и Южной Америке - 8 610 134(+150 089 за сутки). Число умерших там увеличилось за сутки на 3 715. В Европе зарегистрированы 3 234 043 заразившихся и 210 518 умерших. За сутки количество инфицированных возросло на 17 409, умерли 257 человек.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Юго-Восточная Азия – там уже 1 786 145 инфицированных и 40 615 смертей. За сутки число заразившихся увеличилось на 53 897, умерли 829 человек.

Больше всего инфицированных в США - 4 148 011. Далее следуют Бразилия (2 394 513), Индия (1 435 453), Россия (818 120), ЮАР (445 433), Мексика (385 036), Перу (379 884), Чили (345 790), Великобритания (299 430) и Иран (291 172).-0-