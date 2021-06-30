Более 2,6 млн человек заразились коронавирусом в мире за неделю - ВОЗ

30 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 2,6 млн случаев заражения коронавирусом и более 57 тыс. летальных исходов зарегистрировано на минувшей неделе в мире, сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

По сравнению с предыдущими семью днями заболеваемость увеличилась на 2%. "Заболеваемость остается очень высокой. На прошлой неделе ежедневно заболевали в среднем более 370 тыс. человек. Число смертей продолжило снижаться. Всего их было зарегистрировано более 57 тыс. в течение недели, что на 10% меньше, чем неделей раньше, и это самый низкий показатель смертности с ноября 2020 года", - указала ВОЗ в своем еженедельном эпидемическом бюллетене.

За неделю в мире было зарегистрировано 2 600 313 новых заразившихся и 57 603 летальных исхода. По состоянию на 27 июня всего насчитывался 180 492 131 случай инфицирования и 3 916 771 случай смерти пациентов.

Заболеваемость снизилась на прошлой неделе в Западно-Тихоокеанском регионе (на 6%) и Юго-Восточной Азии (5%). Вместе с тем рост зарегистрирован в Африке (на 34%), Восточном Средиземноморье (13%) и Европе (10%). Смертность выросла в Африке (на 42%), но сократилась в Юго-Восточной Азии (33%), Западно-Тихоокеанском регионе (13%), а также в Северной и Южной Америке (2%) и Европе (1%).

В Европе за семь дней заразились более 372 тыс. человек и умерли более 6 тыс. В Северной и Южной Америке зарегистрировано более 1,1 млн новых случаев инфицирования и более 30 тыс. летальных исходов. В Юго-Восточной Азии врачи выявили более 573 тыс. заразившихся, умерли более 13 тыс. человек.

Штамм "Дельта" обнаружен в 96 странах, за неделю он проник в 11 новых стран. Как подчеркивается в бюллетене ВОЗ, не исключено, что число государств, где присутствует "Дельта", на самом деле больше, поскольку возможности для определения вариантов ограничены. Этот штамм коронавируса с учетом его более высокой заразности, "как ожидается, быстро превзойдет другие варианты и в ближайшие месяцы станет доминирующей разновидностью" SARS-CoV-2, прогнозируют эксперты.-0-