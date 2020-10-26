Более 26 тыс. человек остались без электричества в США из-за угрозы пожаров

26 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коммунальное предприятие Pacific Gas & Electric в воскресенье начала отключать электроэнергию клиентам в Северной Калифорнии,чтобы предотвратить возможность возникновения лесных пожаров из-за экстремальной погоды, сообщает Associated Press.

Крупнейшая коммунальная компания страны сообщила, что отключения начались на севере штата и, как ожидается, продолжатся на юге. Электричество было отключено у 26 500 клиентов. Всего планируемые отключения могут затронуть 361 000 клиентов.

Калифорния готовится к возвращению порывистых ветров и сухой погоды, которая может стать причиной выхода из строя линий электропередач или другого оборудования.-0-