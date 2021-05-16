Более 26 тыс. семей в Китае оказались в зоне бедствия из-за урагана

16 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 26 тыс. домашних хозяйств в провинции Гуйчжоу на юге КНР оказались в зоне бедствия, несколько жителей получили ранения и травмы в результате урагана, который обрушился на уезд Кайян. Об этом сообщает Центральное телевидение Китая.

По официальным данным, на текущий момент пострадали сотни гектаров посевных площадей, разрушения получили более 800 зданий. По предварительной оценке, ущерб составил около 97 млн юаней (порядка $15 млн).

Власти направили спасателей в районы, испытавшие разрушительное воздействие урагана. Оперативно ведутся работы по восстановлению поврежденных линий электропередачи.

Агентство Синьхуа со ссылкой на власти провинции Цзянси, что на востоке страны и недалеко от Гуйчжоу, сообщает о том, что здесь от разгула стихии пострадали примерно 19 тыс. жителей. С 14 мая сильный ветер и град обрушились на 11 уездов, городов и районов. Жилища более 340 семей оказались разрушены. Прямые экономические потери достигли 13,97 млн юаней (около $2,17 млн), дальнейший подсчет ущерба продолжается. Штаб организовал своевременную эвакуацию жителей, чтобы свести к минимуму возможные жертвы, благодаря чему пока сведений о погибших или пострадавших не поступало.-0-