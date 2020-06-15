Более 28 тыс. куб.м водонефтяной смеси собрали с места разлива топлива под Норильском

15 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. За сутки спасатели собрали более 2,9 тыс. куб.м нефти и загрязненной воды на территории разлива топлива под Норильском. Всего же здесь собрали более 28 тыс. куб.м водонефтяной смеси. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные оперативного штаба.

29 мая на территории ТЭЦ-3 АО "Норильско-Таймырская энергетическая компания" в результате просадки бетонной площадки и разрушения резервуара разлилось более 21 тыс. т нефтепродуктов, которые попали в грунт и водные объекты в районе Надеждинского металлургического завода компании "Норильский никель" и повлекли загрязнение и причинение вреда окружающей среде.

"За сутки собрано топливно-водяной смеси 2 912 куб.м (всего 28 710 куб.м), в том числе: с акватории реки Амбарная 2 338 куб.м (всего 23 614 куб.м)", - сообщили в оперативном штабе.

Более 9,8 тыс. т загрязненного грунта вывезли с территории ТЭЦ-3 в промышленный отвал, всего таким образом было утилизировано почти 75,5 тыс. т. Площадь обработанной сорбентом территории увеличилась до 61,6 тыс. кв.м.

В ликвидации последствий задействованы 728 человек и 298 единиц техники. Каждый день на реке Амбарной монтируют дополнительные боновые заграждения, чтобы дать разлиться топливу за пределы акватории.-0-