Более 292 тыс. человек в мире заразились коронавирусом

23 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество заразившихся коронавирусом достигло в мире 292142 человек. Умерли - 12784. Такие данные (по состоянию на 21 марта) обнародовала Всемирная организация здравоохранения, сообщает ТАСС. Согласно приведенной статистике, за сутки число заразившихся увеличилось более чем на 26 тыс. человек. Число случаев с летальным исходом выросло на 1600. Больше всего заболевших и умерших отмечено в Европейском регионе - 151293 и 7426 случаев соответственно. За сутки число заболевших там выросло на 22752, а умерших - на 1426. На втором месте - Западно-Тихоокеанский регион, к которому, в частности, отнесены Китай, Республика Корея и Япония. Здесь зафиксировано 94787 заболевших и 3438 случаев с летальным исходом. В Европе больше всего заразившихся в Италии - 53578. Далее следуют Испания (24926), Германия (21463), Франция (14459), Швейцария (6077), Великобритания (5018), Нидерланды (3631), Австрия (3024), Бельгия (2815), Норвегия (1926). За сутки о выявлении коронавируса сообщили четыре новых страны и территории. Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!