Более 30 человек погибли на пожаре в Южном Судане

7 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 31 человека погибли, более 60 пострадали в результате крупного пожара в жилом секторе провинции Лол в Южном Судане. Об этом сообщило радио страны
Среди жертв есть дети.
По информации радио, пожар вспыхнул в одной из деревень в регионе Корок. При жаркой засушливой погоде и сильных порывах ветра огонь быстро распространялся с одного дома на другой, в результате полностью сгорели четыре деревни. Без крова остались 138 семей.
Власти страны заявили о тяжелой гуманитарной ситуации и пообещали обеспечить погорельцев палатками, одеялами и питанием.
Причины возгорания выясняются.-0-
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