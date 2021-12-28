Более 30 человек погибли при обрушении золотого прииска в Судане

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тела 31 горняка извлекли из-под завалов обрушившегося золотого прииска в Судане, сообщает ТАСС со ссылкой на информационный портал Al Intibaha.

По информации издания, ЧП на частной золотодобывающей шахте, где разработка скважин осуществлялась кустарными методами, произошло в минувшее воскресенье.

К настоящему моменту обнаружены тела 31 погибшего, еще по меньшей мере восемь человек числятся пропавшими без вести. Как отмечает издание, под землю ушли сразу 10 скважин, где осуществляется поиск драгоценного металла.-0-