Более 30 человек получили травмы в результате ДТП на севере Франции

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3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 33 человек получили различные травмы в результате опрокидывания автобуса на севере Франции. Об этом сообщило агентство
Маршрутный автобус, следовавший по направлению Париж - Лондон компании Flexibus, съехал с трассы и перевернулся недалеко от города Эстре-Деньекур (департамент Сомма). Уточняется, что ранения четверых пассажиров оцениваются как серьезные. Остальные 29 человек получили легкие травмы, Среди пострадавших есть иностранцы. Прибывшие на место спасательные службы оказали всем необходимую первую помощь.-0-