Более 30 человек задержаны в Лондоне во время акции против карантина и вакцинации

19 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Тридцать два человека задержаны в Лондоне во время митинга против возможного общенационального карантина и вакцинации от коронавируса, который прошел сегодня в столице Великобритании. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на коммюнике лондонской полиции.

"В общей сложности были произведены 32 задержания за правонарушения, включавшие в себя беспорядки с применением насилия, нарушение общественного порядка, нападение на сотрудников чрезвычайных служб, а также нарушение правил, введенных в связи с COVID", - отмечается в сообщении Скотленд-Ярда.-0-

В Лондоне противники вакцинации от коронавируса вступили в противостояние с полицией Отмечается, что в Великобритании действует запрет на массовые собрания, введенный с целью уменьшить риск распространения коронавирусной инфекции.