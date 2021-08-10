Более 30 детей отравились на тренировочных сборах в Ростовской области

10 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Следователи возбудили уголовное дело по факту отравления 31 ребенка, находившегося на тренировочных сборах в городе Волгодонске Ростовской области, сообщает ТАСС.

По версии следствия, симптомы отравления (тошнота, диарея и рвота) появились у детей 9 августа после приема пищи в одном из центров загородного отдыха в Волгодонске. Недомогание резко почувствовал 31 ребенок в возрасте от 10 до 14 лет.

"Следственным отделом по городу Волгодонску следственного управления СК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по факту отравления детей одного из центров загородного отдыха (ч.1 ст.238 УК РФ)", - говорится в сообщени пресс-службы следственного управления СК России по региону.-0-