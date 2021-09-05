Более 30 культурных реликвий обнаружено в древних гробницах в Центральном Китае

5 сентября, Чанша /БЕЛТА - СИНЬХУА/. Более 30 культурных реликвий было найдено в древних гробницах в городе Чэньчжоу (провинция Хунань, Центральный Китай), сообщили в провинциальном исследовательском институте культурных реликвий и археологии.

Раскопки, связанные с кластером древних гробниц, проводились с июня по июль. Всего в этом районе было обнаружено 11 гробниц и участок с постройкой.

Руководитель археологического проекта Чэнь Бинь заявил: основываясь на форме гробниц, характеристиках раскопанных предметов и надписях на кирпичах, археологи пришли к выводу, что усыпальницы принадлежат периоду от династии Хань (202 г. до н.э. - 220 г. н.э.) до династии Тан (618-907 г. н.э.), а участок с постройкой относятся к временам правления династии Восточная Хань (25-220 г. н.э.).

К настоящему моменту из земли были извлечены керамика, фарфоровая посуда, бронзовые зеркала, медные крючки и агатовые бусины.

Как полагают археологи, участок использовался для жертвоприношения, а обнаруженное рядом с ним строение с крышей, покрытой круглой черепицей, указывает на то, что владелец этой гробницы был человеком высокого статуса.

"Этот кластер гробниц имеет большую археологическую ценность для изучения древних городов и развития социальной культуры в Китае. Погребальные обычаи разных династий могут помочь нам глубже понять социальный фон и особенности того времени", - резюмировал Чэнь Бинь.-0-