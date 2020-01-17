Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Нур-Султана из-за непогоды

17 января, Нур-Султан /БЕЛТА - КАЗИНФОРМ/. Более 30 рейсов задерживаются в аэропорту Нур-Султана из-за сильной метели, а также невозможности проведения обработки воздушных судов противообледенительной жидкостью, сообщает пресс-служба Комитета гражданской авиации Казахстана.

По информации ведомства, на данный момент 16 рейсов задерживаются на вылет. Это рейсы авиакомпании Air Astana в Шымкент, Атырау, Усть-Каменогорск, Алматы, Актобе, Дубай, Новосибирск, рейсы авиакомпании SCAT в Алматы и Актау, а также рейс Turkish Airlines по направлению Нур-Султан - Стамбул, авиакомпании FlyDubai по направлению Нур-Султан - Дубай, авиакомпании Lufthansa по направлению Нур-Султан - Франкфурт, авиакомпании "Аэрофлот" по направлению Нур-Султан - Москва.

Также задерживаются 18 рейсов на прилет. Это рейсы авиакомпании Air Astana из городов Алматы, Кызылорда, Шымкент, Уральск, Актобе, Усть-Каменогорск, Новосибирск, рейсы авиакомпании SCAT из Алматы, Актау, Атырау, Москвы, рейсы Qazaq Air из Жезказгана, Усть-Каменогорска и рейс FlyArystan по направлению Москва - Нур-Султан.

Несколько дней подряд Казгидромет предупреждает жителей о неустойчивой погоде в некоторых областях страны. Согласно прогнозу, в Нур-Султане 17 января ожидается временами снег, метель, днем гололед, ветер юго-западный 15-20 м/сек с порывами до 25 м/сек. Из-за ухудшения погодных условий были закрыты некоторые участки дорог.-0-