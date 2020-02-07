Более 30 спутников OneWeb впервые будут запущены с космодрома Байконур

7 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Первый запуск британских спутников связи OneWeb с космодрома Байконур состоится в ночь на пятницу, сообщает ТАСС.

На орбиту с помощью ракеты "Союз-2.1б" и разгонного блока "Фрегат-М" будут выведены 34 аппарата.

В Роскосмосе уточнили, что старт запланирован на 7 февраля. Разгонный блок со спутниками отделится от третьей ступени ракеты. "В течение следующих 3,5 часов в соответствии с циклограммой полета космические аппараты будут отделяться от разгонного блока "Фрегат-М", - уточнили в пресс-службе госкорпорации. Спутники будут отделяться в девять этапов: на первом - два аппарата, затем - по четыре.

Первый пуск спутников OneWeb с космодрома Байконур должен был состояться в декабре 2019 года, однако был перенесен, поскольку компании потребовалось дополнительное время для испытаний аппаратов.

"При подготовке запуска мы проявляем наивысшую степень осторожности, и по этой причине мы собираемся провести несколько дополнительных испытаний спутников в течение нескольких следующих недель", - сообщили тогда ТАСС в британской компании.

Сначала запуск был перенесен на конец января, потом - на 7 февраля. Первая партия аппаратов была доставлена на Байконур в декабре 2019 года тяжелым транспортным самолетом Ан-124 "Руслан".-0-