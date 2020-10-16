Более 30 тыс. новых зараженных COVID-19 за сутки во Франции - новый рекорд

16 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Во Франции 15 октября выявили 30 621 новый случай COVID-19 - это абсолютный максимум за все время эпидемии. При этом днем ранее в стране выявили около 22,5 тыс. инфицированных, сообщает французский телеканал BFM.

Общее число подтвержденных случаев с момента вспышки во Франции возросло до 809 684. Доля положительных тестов составляет 12,6%.

Число скончавшихся среди зараженных COVID-19 за сутки возросло на 88 - до 33 125 человек.

На сегодня во Франции расследуются 1586 кластеров (заболевание внутри той или иной социальной группы), из которых 335 - в домах престарелых.

За последние семь дней во Франции были госпитализированы 6529 больных COVID-19, в том числе 1750 - в отделения интенсивной терапии.

Как сообщает BBC, в Париже и других крупных городах страны действует комендантский час, свободных мест в реанимациях остается все меньше.-0-