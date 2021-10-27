Более 300 пожарных задействованы в тушении крупного лесного пожара в Австрии

27 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 пожарных, а также 8 вертолетов задействованы в тушении одного из крупнейших пожаров в Австрии, сообщает Kurier.

Масштабный лесной пожар вспыхнул в понедельник недалеко от поселка Райхенау-ан-дер-Ракс в Нижней Австрии.

"Это один из самых крупных лесных пожаров, когда-либо происходивших в Австрии. Его площадь составляет 115 га", - заявил пресс-секретарь пожарной команды Нижней Австрии Франц Респергер.

В тушении пожара принимают участие пожарные, горные спасатели, полиция и армия. Известно об одном пострадавшем.-0-