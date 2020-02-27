Более 300 случаев заражения коронавирусом зафиксировано за день в Республике Корея

27 февраля, Сеул /БЕЛТА - Ренхап/. В Республике Корея число заразившихся новым типом коронавируса превысило 300 случаев за один день, сообщили в Центре контроля и профилактики заболеваний при Министерстве здравоохранения страны.

Количество случаев заражения сегодня увеличилось на 334. Большинство из них - 307 - зарегистрировано в городе Тэгу на юго-востоке страны, еще четыре - в соседней провинции Северный Кенсан. В результате общее число инфицированных в стране достигло 1595 человек. Жертвами быстро распространяющегося вируса стали 12 человек.

Южнокорейские эксперты считают, что в ближайшие дни число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в стране увеличится.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. По последним данным, в Китае зафиксировано 2,7 тыс. летальных исходов, выздоровели более 32,4 тыс. человек, число заразившихся за все время распространения вируса превысило 78,4 тыс.-0-