Более 300 темнокожих актеров требуют от Голливуда отказаться от всех форм проявлений расизма

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 300 темнокожих актеров и продюсеров с открытым письмом обратились к представителям Голливуда с требованиями отказаться от всех форм проявления расизма, сообщает The Guardian.

Обращение, опубликованное в журнале Variety, подписали основатели общественно-политического движения Black Lives Matter ("Жизни темнокожих имеют значение") Октавия Спенсер, Виола Дэвис, Тесса Томпсон, Кендрик Сэмпсон, Чедвик Боузман, Данай Гурира, Идрис Эльба и многие другие.

В своем письме представители киноиндустрии призывают Голливуд отказаться от культа превосходства белых, а больше поддерживать талантливых темнокожих актеров, способствовать их карьерному росту и повышению заработной платы. Также они просят признать, что Голливуд и многие СМИ содействуют криминализации темнокожих, искажению правовой системы и поощрению насилия со стороны полиции и культа античерных.

Это обращение опубликовано на фоне массовых общественных беспорядков в Америке и по всему миру в ответ на жестокое обращение полиции с темнокожими людьми. В конце мая в ряде американских штатов начались акции протеста, во время которых имели место столкновения с полицией, многочисленные случаи мародерства и вандализма. Поводом для этого стала смерть афроамериканца Джорджа Флойда в Миннеаполисе (штат Миннесота). Стражи порядка использовали при его задержании 25 мая жесткий удушающий прием. Вскоре после этого Джордж Флойд умер в больнице.-0-