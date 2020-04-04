Более 300 тыс. человек заразились коронавирусом в США

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Новости темы "Распространение коронавируса"
4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число заразившихся коронавирусом в США превысило 300 тыс. Об этом свидетельствуют данные исследовательского центра системных наук и инженерии (CSSE) университета Джонса Хопкинса, который осуществляет подсчеты в режиме реального времени, исходя из информации федеральных и местных властей.
По данным исследовательского центра, в США зарегистрировано 300 915 случаев заражения коронавирусом. От вызванных COVID-19 болезней скончались 8 162 человека, выздоровели 14 459 пациентов.
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась на 160 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.-0-