Более 31 тыс. домов в Японии остались без электричества из-за непогоды

1 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 31 тыс. домов в префектуре Окинава на юге Японии остались без электроэнергии в результате ливней и сильного ветра, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал NHK.

По имеющейся информации, из-за буйства стихии травмы получили не менее четырех человек. Кроме того, в связи с тайфуном была прекращена работа терминала международного аэропорта Наха.

Сейчас тайфун движется в сторону Китая. Скорость ветра в его центральной части составляет 45 м/с. Это уже девятый тайфун, образовавшийся в этом году в Тихом океане.-0-