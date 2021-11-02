Более 33 тыс. посетителей шанхайского Диснейленда отправили на карантин из-за COVID-19

2 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Шанхайский Диснейленд временно закрыт из-за посетителя, получившего положительный тест на коронавирус, сообщает Синьхуа.

После того, как результат теста у одной из посетительниц Диснейленда оказался положительным, всех гостей развлекательного парка задержали у выхода для сдачи ПЦР-теста. "В общей сложности 33 863 человека прошли скрининговое тестирование на COVID-19, ни у одного из них коронавирус не выявлен", - пишет Синьхуа.

Однако всем посетителям Диснейленда был предписан карантин и повторное тестирование на COVID-19.

Как сообщает ТАСС, шанхайский Диснейленд 31 октября во второй половине дня прекратил принимать посетителей. Его администрация заявила, что парк развлечений останется закрытым 1-2 ноября из-за необходимости принятия превентивных противоэпидемических мер и расследования, связанного с распространением COVID-19 в других регионах страны.-0-