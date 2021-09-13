Более 330 тыс. человек эвакуировали в Шанхае из-за тайфуна "Чанту"

13 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 330 тыс. человек эвакуировали из прибрежных районов Шанхая из-за тайфуна "Чанту", сообщает ТАСС со ссылкой на местные информационные ресурсы.

Скорость ветра в центральной части "Чанту", который сейчас классифицируется как сильный тайфун, составляет около 42 м/с. Тропический циклон в настоящее время находится примерно в 117 км к востоку от Шанхая. С самого утра в мегаполисе идут сильные ливни, сопровождающиеся шквалистым ветром. По прогнозам, осадки продолжатся.

Из-за тайфуна власти приостановили работу свыше 100 туристических объектов, в том числе закрыт шанхайский "Диснейленд". В двух аэропортах мегаполиса отменены все рейсы. Из потенциально опасных прибрежных районов города эвакуированы порядка 331 тыс. человек.-0-