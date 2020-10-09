Более 338 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки

9 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Количество подтвержденных случаев инфицирования коронавирусом в мире превысило 36 млн, увеличившись за 24 часа более чем на 338 тыс. Такие данные опубликованы 8 октября Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 4:24 мск, в мире были зарегистрированы 36 002 827 инфицированных и 1 049 810 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 338 779, умерших - на 5 514.

В Северной и Южной Америке за сутки было выявлено 112 715 новых случаев заражения. На втором месте - Европейский регион (96 996 случаев), на третьем - Юго-Восточная Азия (89 674). По числу умерших за день на первом месте также Северная и Южная Америки (2 785). На втором месте Юго-Восточная Азия (1 158), на третьем - Европа (944).

В разрезе стран больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 7 419 230. Далее следуют Индия (6 835 655), Бразилия (4 969 141), Россия (1 260 112), Колумбия (869 808), Испания (835 901), Перу (832 468), Аргентина (824 468), Мексика (769 558) и ЮАР (683 242).-0-