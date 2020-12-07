Более 34 тыс. беженцев вернулись в Нагорный Карабах

7 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Нагорный Карабах в места постоянного проживания уже вернулись более 34 тыс. беженцев, в том числе свыше 850 человек за минувшие сутки. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.

"Движение автобусов осуществлялось в сопровождении патрулей российского миротворческого контингента и военной полиции", - сказали в военном ведомстве.

В Минобороны также сообщили, что на горячую линию по сбору сведений о пропавших без вести участниках конфликта в Нагорном Карабахе с начала ее работы поступило около 250 звонков, для уточнения данных российские миротворцы провели свыше 1,9 тыс. встреч.

При содействии российских миротворцев в пострадавших от боевых действий районах продолжается восстановление жизненно важных инженерных коммуникаций, а выездная бригада военного госпиталя Минобороны России проводит консультации для местных жителей.

9 ноября президент РФ Владимир Путин, президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян подписали совместное заявление о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе. Как сообщил российский лидер, азербайджанская и армянская стороны останавливаются на занятых позициях, а в регионе размещаются российские миротворцы.-0-