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21 октября 2020, 07:56

Более 35 млн человек проголосовали досрочно на выборах в США

Фото WTOP.com
Фото WTOP.com

21 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 35 млн граждан США проголосовали досрочно на предстоящих в ноябре всеобщих выборах. Соответствующие подсчеты опубликованы во вторник на портале United States Elections Project, созданном профессором Университета штата Флорида Майклом Макдональдом, сообщает ТАСС.

В общем, по его информации, в США досрочно проголосовали уже 35 540 036 человек. Штатом, лидирующим по числу избирателей, досрочно отдавших свой голос на выборах, остается Техас, где проголосовали уже 4 708 734 американца. Следом идут штаты Калифорния (3 989 304), Флорида (3 033 702) и Северная Каролина (1 853 540). Количество досрочно сделавших свой выбор превышает 1 млн в штатах Джорджия, Мичиган, Вирджиния, Иллинойс, Огайо, Пенсильвания и Нью-Джерси.

На предстоящих 3 ноября всеобщих выборах в США будут избраны президент и вице-президент, 35 сенаторов, все 435 членов палаты представителей, 13 губернаторов штатов и территорий, а также местные органы власти. Борьбу за пост президента ведут республиканец Дональд Трамп и демократ Джозеф Байден. Инаугурация нового президента США состоится 20 января 2021 года.-0-

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