Более 3,5 млн случаев заболевания COVID у детей зарегистрировано в США за январь

1 февраля, Вашингтон /БЕЛТА - Синьхуа/. В январе в Соединенных Штатах было зарегистрировано более 3,5 млн случаев заражения COVID-19 среди детей. Об этом говорится в последнем отчете Американской академии педиатрии и Ассоциации детских больниц.

Количество случаев заболевания детей резко увеличилось с появлением омикрон-штамма. Согласно отчету, более 11,4 млн детей в стране сдали положительный тест на COVID-19 с начала пандемии. За последние две недели было зафиксировано почти 2 млн новых случаев.

Уже 25-ю неделю подряд число случаев заболевания COVID-19 среди детей в Соединенных Штатах превышает 100 тыс.-0-