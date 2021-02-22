Более 359 тыс. человек заразились коронавирусом в мире за сутки

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 359 тыс. и превысило 110,74 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 21 февраля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 18:21 мск в воскресенье в ВОЗ поступили сведения о 110 749 023 инфицированных и 2 455 131 умершем. Число заразившихся увеличилось на 359 488, умерших - на 9 075.

Отмечается, что более 47% случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америку (169 750), на втором месте - регион Европы (125 239), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 479).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 27 702 074. Далее следуют Индия (10 991 651), Бразилия (10 081 676), Россия (4 164 726), Великобритания (4 105 679), Франция (3 521 249), Испания (3 121 687), Италия (2 795 796), Турция (2 631 876), Германия (2 386 559), Колумбия (2 217 001) и Аргентина (2 054 681).-0-