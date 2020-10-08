Более 36 млн человек в мире заразились COVID-19

8 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев заражения в мире COVID-19 превысило 36 млн, следует из данных Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей. Об этом сообщает РБК.

Всего с начала пандемии коронавирусом заразились 36,068 млн человек. Из них 1,054 млн пациентов скончались.

На первом месте по числу зараженных COVID-19 в мире находятся США, где инфицированы более 7,5 млн человек. На втором месте - Индия с 6,7 млн случаев заражения, затем идет Бразилия (5 млн), а на четвертом месте - Россия (1,2 млн).

Больше всего людей погибли из-за коронавируса в США - 211,7 тыс. Бразилия на втором месте (148,2 тыс.), Индия - на третьем (104,5 тыс).

Отметку в 35 млн зараженных мир преодолел 5 октября. За месяц с 7 сентября количество больных COVID-19 выросло на 9 млн человек.-0-