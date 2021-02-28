Более 384 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

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28 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 113,46 млн, увеличившись за сутки более чем на 384 тыс. Согласно опубликованным данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которые приводит ТАСС, число летальных исходов возросло более чем на 8,2 тыс., превысив 2,52 млн. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Более 46% случаев инфицирования, сообщения о которых поступили в ВОЗ за минувшие сутки, приходятся на Северную и Южную Америку (179 480), на втором месте - регион Европы (139 264), на третьем - Восточное Средиземноморье (27 904). Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 174 978. Далее следуют Индия (11 096 731), Бразилия (10 455 630), Россия (4 246 079), Великобритания (4 170 523), Франция (3 671 208), Испания (3 180 212), Италия (2 907 825), Турция (2 693 164), Германия (2 442 336), Колумбия (2 244 792) и Аргентина (2 104 197).-0- Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!