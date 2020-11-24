24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 4 млн случаев COVID-19 зарегистрировано в ноябре в Европейском регионе ВОЗ, сообщил глава Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге во время виртуального брифинга для русскоязычных СМИ, передает корреспондент БЕЛТА.

"ВОЗ получила сообщения о более чем 17 млн случаев COVID-19 и почти о 380 тыс. смертей, причем только в ноябре в Европейском регионе ВОЗ было зарегистрировано свыше 4 млн случаев заболевания. В восточной части нашего региона мы по-прежнему наблюдаем смешанную картину, причем в разных странах отмечают разные тенденции", - сказал Ханс Клюге.

Он отметил, что поскольку в ряде стран на субнациональном уровне регистрируют значительный рост числа случаев заболевания, с приближением зимы нужно сохранять бдительность и активизировать усилия по сдерживанию эпидемии и подготовке к дальнейшему росту числа случаев заболевания.

За последние две недели смертность от COVID-19 увеличилась на 18%. На прошлой неделе в Европе было зарегистрировано свыше 32 тыс. новых случаев смерти от COVID-19. Это означает, что в европейском регионе каждые 17 секунд от COVID-19 умирает один человек. В настоящее время в Европе от COVID-19 погибает в среднем 4,5 тыс. человек ежедневно.

Ханс Клюге отметил, что "медицинские и социальные работники, на которых мы полагаемся в мероприятиях по защите старшего поколения нашего общества, находятся под огромным давлением". "Они и их семьи идут на невероятные жертвы. Как никогда раньше они нуждаются в вашей помощи, ответственном отношении и поддержке в предстоящем трудном сезоне. Число новых еженедельных случаев заболевания COVID-19 сократилось с более чем 2 млн на позапрошлой неделе до примерно 1,7 млн случаев на прошлой неделе. Это хоть и небольшое, но все же сокращение", - сказал он.-0-