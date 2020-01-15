Более 40 человек пострадали от сброса авиатоплива под Лос-Анджелесом

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 44 человек, в том числе 20 детей, пострадали из-за сброса авиатоплива экипажем пассажирского самолета авиакомпании Delta Air Lines над местечком Кадахи под Лос-Анджелесом (штат Калифорния), сообщает ТАСС со ссылкой на пожарную службу округа Лос-Анджелес.

Уточняется, что топливо попало на территорию четырех начальных школ. По данным СМИ, реальная цифра пострадавших - 56 человек. Все они отказались от госпитализации и отпущены по домам после оказания первой медицинской помощи. Эвакуация людей из зоны ЧП не потребовалась.

Федеральное авиационное управление (ФАУ) США проводит тщательное расследование обстоятельств инцидента, случившегося во время выполнения рейса Лос-Анджелес - Шанхай авиакомпанией Delta Air Lines. Экипаж самолета подал сигнал тревоги после вылета из аэропорта Лос-Анджелеса, самолет вернулся в пункт вылета и приземлился без происшествий.

"Существуют особые правила сброса топлива с самолетов, следующих в либо из любого крупного аэропорта США. Эти правила предписывают сбрасывать топливо над заранее отведенными ненаселенными зонами, обычно на большой высоте, чтобы топливо распылилось до соприкосновения с землей", - пояснило ФАУ.

Delta объяснила действия экипажа возникшей чрезвычайной ситуацией, которая требовала избавиться от топлива для снижения массы самолета перед посадкой.-0-