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05 октября 2021, 10:50

Более 40% европейцев считают ввод войск США в Афганистан ошибкой

Фото AP Photo
Фото AP Photo

5 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ввод американских войск в Афганистан в 2001 году не одобряют более 40% европейцев. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на результаты опроса.

Опрос провела IFop - старейшая компания во Франции, занимающаяся изучением общественного мнения. Опрос проводился с 21 по 27 сентября 2021 года, в нем приняли участие 5032 жителя Франции, Германии, Великобритании, Италии и Испании старше 18 лет.

Согласно опросу, 49% немцев, 41% испанцев, 40% британцев, 36% итальянцев и 34% французов назвали ввод американских войск ошибочным.

Большинство итальянцев (53%), почти половина испанцев (47%) и более трети британцев (43%), немцев (41%) и французов (35%) заявили, что то, как был организован вывод контингента, ухудшило образ Соединенных Штатов в их глазах.

Более половины респондентов во всех странах уверены, что завершение операции в Афганистане понизило уровень мировой безопасности. Такой позиции придерживаются 63% немцев, 60% итальянцев, 54% испанцев, 53% британцев и 50% французов.

Также доля европейцев, считающих, что беженцев из Афганистана должны принять США, превысило долю тех, кто уверен, что это следует сделать их странам.

В феврале прошлого года в Катаре талибы и американцы подписали мирный договор: в обмен на вывод из республики войск НАТО боевики обещали разорвать связи с "Аль-Каидой" и сесть за стол переговоров с администрацией страны.

В августе этого года на фоне ухода из региона военных США талибы захватили все крупные города и заявили об окончании двадцатилетней войны. В сентябре они сформировали временное правительство, которое возглавил Мохаммад Хасан Ахунд, занимавший кресло главы МИД во время первого правления "Талибана" и находящийся под санкциями ООН.-0-

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