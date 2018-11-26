Более 40 улиц вьетнамского Хошимина затоплены из-за тайфуна "Усаги"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Город Хошимин во Вьетнаме пострадал от тайфуна "Усаги" - проливные дожди в регионе продолжались двое суток без перерыва. В результате затоплены более 40 улиц и магистралей, сообщает новостной портал VnExpress.
Затоплены также сотни магазинов, административных зданий и частных жилых домов, встал практически весь муниципальный транспорт. Вода также затопила взлетно-посадочные полосы аэропорта Таншоннят. Многие авиакомпании были вынуждены отменить десятки внутренних и международных рейсов.
Во многих школах и учебных заведениях города отменены занятия.
Наводнение уже назвали одним из наиболее серьезных за всю трехвековую историю Хошимина.-0-
|Нацбанк
|Лучшие курсы
|Покупка
|Продажа
|EUR
|2.3996 BYN
|2.4 BYN
|2.403 BYN
|USD
|2.105 BYN
|2.113 BYN
|2.115 BYN
|RUB
|3.208 BYN
|3.18 BYN
|3.2 BYN