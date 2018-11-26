Более 40 улиц вьетнамского Хошимина затоплены из-за тайфуна "Усаги"

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Город Хошимин во Вьетнаме пострадал от тайфуна "Усаги" - проливные дожди в регионе продолжались двое суток без перерыва. В результате затоплены более 40 улиц и магистралей, сообщает новостной портал VnExpress.

Затоплены также сотни магазинов, административных зданий и частных жилых домов, встал практически весь муниципальный транспорт. Вода также затопила взлетно-посадочные полосы аэропорта Таншоннят. Многие авиакомпании были вынуждены отменить десятки внутренних и международных рейсов.

Во многих школах и учебных заведениях города отменены занятия.

Наводнение уже назвали одним из наиболее серьезных за всю трехвековую историю Хошимина.-0-