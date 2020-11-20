Более 400 млн детей живут в условиях вооруженных конфликтов

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Почти каждый пятый ребенок в мире растет в условиях вооруженных конфликтов. Таковы данные доклада "Война против детей", подготовленного благотворительной организацией Save the Children, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle.

Из документа следует, что в 2019 году в зонах вооруженных конфликтов проживали 426 млн детей, за год этот показатель вырос на 11 млн и достиг абсолютного рекорда. В докладе также указано, что с 2010 года в мире были убиты или искалечены более 93 тыс. детей. В одном только 2019-м задокументировано 10,3 тыс. таких случаев. Среди преступлений против детей ООН также упоминает вовлечение в вооруженные группировки и сексуальное насилие, сказано в докладе.

Наиболее опасными для детей странами в прошлом году стали Афганистан, Демократическая Республика Конго, Ирак, Йемен, Мали, Нигерия, Сирия, Сомали, Судан, Южный Судан и Центрально-Африканская Республика. Пандемия лишь ухудшает ситуацию из-за растущей бедности и перегрузки систем здравоохранения, отмечается в докладе, однако в нем пока не учтено влияние коронавируса.

Save the Children призвала мировое сообщество остановить войну против детей. Ежегодный доклад организации опубликован ко Всемирному дню ребенка, который учрежден Генеральной ассамблеей ООН и отмечается 20 ноября.-0-