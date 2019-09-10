Более 400 школ Малайзии закрыты из-за смога от лесных пожаров

10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Власти штата Саравак (Малайзия) закрыли сегодня 409 школ из-за распространения смога от лесных пожаров в соседней Индонезии. Об этом сообщает Reuters .

Как отмечается в распространенном заявлении управления образования штата Саравак, это коснулось свыше 157 тыс. школьников. Представители ведомства также пояснили, что не исключается отмена экзаменов, если уровень загрязнения воздуха достигнет максимально опасной отметки, сообщает ТАСС. Специалисты Национального агентства по борьбе со стихийными бедствиями Малайзии (NADMA) рассказали, что они отправили 500 тыс. защитных масок в накрытый смогом штат. Такие меры были предприняты после того, как 10 сентября индекс загрязнения воздуха в ряде районов Саравака достиг опасной для здоровья отметки.

Власти соседнего Сингапура заявили, что в течение следующих суток, если ветер продолжит приносить дым из Индонезии, уровень загрязнения воздуха у них также может сильно возрасти. Национальное агентство по охране окружающей среды Сингапура рекомендовало гражданам сократить пребывание и физические нагрузки на улице.

Штат Саравак находится на острове Калимантан и граничит с провинциями Индонезии, где на протяжении нескольких месяцев бушуют лесные пожары. По некоторым данным, массовые возгорания могут быть спровоцированы фермерами, которые пытаются таким образом расчистить землю под плантации пальм. Ситуацию усугубляет установившаяся в регионе сухая жаркая погода, сообщает ТАСС. Власти Малайзии уже предложили Джакарте помощь в борьбе с огнем.-0-