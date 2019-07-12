Более 400 тыс. человек оказались в зоне наводнения в Индии

12 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Не менее 400 тыс. человек находятся в затопленных районах северо-восточного индийского штата Ассам, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал
В зоне паводка - 749 деревень и 17 тыс. га сельскохозяйственных земель, при этом вода продолжает наступать.
Причина наводнения - сильные ливни, которые продолжаются с 7 июля. Уровень воды в самой крупной реке этой части страны Брахмапутре резко вырос. Стихийное бедствие уже затронуло 17 из 27 округов Ассама.
Проливные дожди и наводнение повредили ряд мостов и дорог в штате. Синоптики прогнозируют, что дожди могут продолжаться еще несколько дней.-0-
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