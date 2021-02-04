Более 403 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 403 тыс. и превысило 103,36 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 3 февраля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 17:59 мск в среду в ВОЗ поступили сведения о 103 362 039 инфицированных и 2 244 713 умерших. Число заразившихся увеличилось на 403 263, умерших - на 12 120.

Отмечается, что более половины случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америку (202 291), на втором месте - регион Европы (134 985), на третьем - Юго-Восточная Азия (24 035).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 26 055 512. Далее следуют Индия (10 777 284), Бразилия (9 229 322), Россия (3 901 204), Великобритания (3 852 627), Франция (3 172 126), Испания (2 705 001), Италия (2 570 608), Турция (2 492 977), Германия (2 237 790), Колумбия (2 104 506) и Аргентина (1 943 548).-0-