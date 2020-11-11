Более 427 тыс. новых случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за сутки

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения CОVID-19 в мире превысило 50,67 млн, увеличившись за cутки более чем на 427 тыс. Такие данные опубликовала 10 ноября ВОЗ, сообщает ТАСС.

По состоянию на 19:22 10 ноября в ВОЗ поступили сообщения о 50 676 072 подтвержденных случаях COVID-19 и о 1 261 075 умерших, отмечает организация. Число заразившихся за сутки возросло на 427 551, а умерших - на 6 214.

Рекордным за время пандемии является суточный показатель в 610 676 инфицированных, зафиксированный 7 ноября.

Более 45% заразившихся за сутки (193 395) зарегистрировано в Европе. На втором месте - Северная и Южная Америка (145 803 случая), на третьем - Юго-Восточная Азия (46 166).

Больше всего инфицированных, по информации ВОЗ, на 10 ноября зарегистрировано в США - 9 868 389. Далее следуют Индия (8 591 730), Бразилия (5 664 115), Россия (1 817 109), Франция (1 772 551), Испания (1 328 832), Аргентина (1 242 182), Великобритания (1 213 367), Колумбия (1 143 887), Мексика (967 825), Италия (960 373) и Перу (922 333).-0-