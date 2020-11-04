Более 436 тыс. человек в мире заразились COVID-19 за сутки

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения COVID-19 в мире превысило 47,36 млн, увеличившись за сутки более чем на 436 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

В ВОЗ поступили сведения о 47 362 304 инфицированных и 1 211 986 умерших с начала пандемии. Число заразившихся за сутки возросло на 436 068, а умерших - на 7084.

Рекордным на данный момент считается суточный показатель в 557 334 инфицированных, зафиксированный 31 октября. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Почти половина всех случаев заражения, зафиксированных в мире за минувшие сутки, приходится на Европу - 214 184. На втором месте Северная и Южная Америка (127 706), на третьем - Юго-Восточная Азия (55 673).

Больше всего инфицированных в США - 9 193 765. Далее следуют Индия (8 313 876), Бразилия (5 554 206), Россия (1 693 454), Франция (1 469 508), Испания (1 259 366), Аргентина (1 183 131), Колумбия (1 093 256), Великобритания (1 073 886), Мексика (933 155), Перу (906 545) и Италия (759 829).-0-