Более 441 тыс. человек в мире заразились коронавирусом за сутки

27 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за 24 часа увеличившись более чем на 441 тыс. и превысило 60,53 млн, сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные в пятницу данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Число летальных исходов выросло более чем на 9 тыс., превысив 1,42 млн.

Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. 27 ноября во Всемирную организацию здравоохранения поступили сведения о 60 534 526 подтвержденных случаях COVID-19 и 1 426 101 летальном исходе. Число заразившихся за сутки возросло на 441 157, а умерших - на 9 310.

Более 55% заразившихся за сутки (243 912) приходятся на Европейский регион. На втором месте - Северная и Южная Америка (92 802), на третьем - Юго-Восточная Азия (54 160).

Лидером по числу зарегистрированных заражений остаются США - 12 441 925. Далее следуют Индия (9 309 787), Бразилия (6 166 606), Россия (2 215 533), Франция (2 144 917), Испания (1 617 355), Великобритания (1 574 566), Италия (1 509 875), Аргентина (1 390 388), Колумбия (1 270 991), Мексика (1 070 487) и Германия (1 006 394).-0-