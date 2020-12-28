Более 441 тыс. новых случаев COVID-19 зафиксировали в мире за сутки

28 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число случаев COVID-19 в мире превысило 79,67 млн, увеличившись за сутки более чем на 441 тыс., сообщает ТАСС со ссылкой на Всемирную организацию здравоохранения.

В ВОЗ поступили сведения о 79 673 754 инфицированных и 1 761 381 умершем. Число заразившихся возросло на 441 861, умерших - на 6 807. Статистика организации учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами.

Более половины новых случаев заражения приходятся на Северную и Южную Америку (227 490), на втором месте - Европа (146 109), на третьем - Юго-Восточная Азия (29 532).

Больше всего случаев COVID-19 зафиксировано в США - 18 827 300. Далее следуют Индия (10 207 871), Бразилия (7 465 806), Россия (3 078 035), Франция (2 516 348), Великобритания (2 288 349), Италия (2 047 696), Испания (1 854 951), Германия (1 651 834), Колумбия (1 584 903), Аргентина (1 578 267) и Мексика (1 377 217).-0-