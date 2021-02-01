Более 444 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

1 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире за сутки увеличилось более чем на 444 тыс. и превысило 102,58 млн. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на опубликованные 1 февраля данные Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По состоянию на 22:26 мск в понедельник в ВОЗ поступили сведения о 102 584 351 инфицированном и 2 222 647 умерших. Число заразившихся увеличилось на 444 580, умерших - на 10 885.

Отмечается, что более 58% случаев инфицирования приходится на Северную и Южную Америку (258 396), на втором месте - регион Европы (116 369), на третьем - Юго-Восточная Азия (25 989).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 25 817 939. Далее следуют Индия (10 746 183), Бразилия (9 176 975), Россия (3 868 087), Великобритания (3 817 180), Франция (3 145 586), Испания (2 705 001), Италия (2 553 032), Турция (2 477 463), Германия (2 221 971), Колумбия (2 086 806) и Аргентина (1 922 264).-0-