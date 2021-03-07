Более 4,5 тыс. человек эвакуировали в Лионе из-за операции по обезвреживанию авиабомбы

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Жители квартала Вэз города Лиона в центральной части Франции были эвакуированы сегодня при проведении операции по обезвреживанию авиабомбы времен Второй мировой войны. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное отделение государственного телеканала France 3.

Бомба, содержащая более 150 кг взрывчатого вещества, обнаружена в ходе работ по строительству студенческого общежития. Саперы заявили, что она может представлять опасность при перевозке, уже после извлечения из нее взрывателя. В связи с этим власти города приняли решение временно эвакуировать всех жителей квартала - более 4,5 тыс. человек.

Мэрия разместила жителей в пяти спортивных залах. Помощь и поддержку им оказывают сотрудники Международного комитета Красного Креста.

Прекращено движение на нескольких линиях метро и по автобусным маршрутам. Закрыты ближайшая железнодорожная станция и железнодорожное депо.

Оккупированный во время войны немецкими войсками город Лион подвергся массированной бомбардировке американской авиации 26 мая 1944 года. На город в тот день были сброшены 1,5 тыс. авиабомб, некоторые из них попали в бомбоубежища, в которых пыталось укрыться гражданское население. В результате налета погибли более 700 жителей Лиона.-0-