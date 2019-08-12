Более 450 заправок остались без топлива в Португалии из-за забастовки

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Португалии более 450 заправочных станций остались без топлива из-за забастовки водителей бензовозов, сообщает испанская газета El Mundo .

Бастующие требуют улучшения условий труда. На заправочных станциях, где еще осталось топливо, зафиксированы длинные очереди. В стране до 21 августа введено чрезвычайное положение в области энергетики.

Забастовка проходит в разгар туристического сезона, из-за чего отдыхающие в Португалии вынуждены заправлять свои автомобили в соседней Испании.-0-