Более 450 заправок остались без топлива в Португалии из-за забастовки

12 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Португалии более 450 заправочных станций остались без топлива из-за забастовки водителей бензовозов, сообщает испанская газета
Бастующие требуют улучшения условий труда. На заправочных станциях, где еще осталось топливо, зафиксированы длинные очереди. В стране до 21 августа введено чрезвычайное положение в области энергетики.
Забастовка проходит в разгар туристического сезона, из-за чего отдыхающие в Португалии вынуждены заправлять свои автомобили в соседней Испании.-0-
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