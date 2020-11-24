Более 463 тыс. случаев заражения коронавирусом зафиксировано в мире за прошедшие сутки

24 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 58,9 млн случаев заражения коронавирусом нового типа зарегистрировано в мире с начала пандемии. За сутки оно увеличилось более чем на 463 тыс. Такие данные приводит ТАСС со ссылкой на информацию Всемирной организации здравоохранения.

По состоянию на 20:08 24 ноября ВОЗ сообщает о 58 900 547 инфицированных и 1 393 305 умерших. Число заразившихся возросло на 463 730, умерших - на 7 712.

Максимальное число заразившихся за сутки было зафиксировано 14 ноября - 667 164 инфицированных, а смертей - 17 апреля (12 432).

Более 43% случаев заражения за сутки приходятся на Северную и Южную Америку (199 949), на втором месте - Европа (172 196), на третьем - Юго-Восточная Азия (48 568).

Больше всего подтвержденных случаев инфицирования зарегистрировано в США - 12 119 654. В десятку наиболее пострадавших от коронавируса стран входят также Индия (9 139 865), Бразилия (6 071 401), Россия (2 138 828), Франция (2 106 660), Испания (1 556 730), Великобритания (1 527 499), Италия (1 431 795), Аргентина (1 370 366), Колумбия (1 248 417).-0-