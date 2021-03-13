Более 467 тыс. случаев заражения коронавирусом выявили в мире за сутки

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 118,26 млн, такую информацию сообщает ТАСС со ссылкой на данные Всемирной организации здравоохранения.

Более 42% случаев инфицирования, приходятся на Европу (199 249), на втором месте - Северная и Южная Америка (184 077), на третьем - Восточное Средиземноморье (37 052).

Больше всего подтвержденных случаев заражения зарегистрировано в США - 28 940 137. Далее следуют Индия (11 308 846), Бразилия (11 202 305), Россия (4 370 617), Великобритания (4 241 681), Франция (3 921 613), Испания (3 178 356), Италия (3 149 017), Турция (2 835 989), Германия (2 545 781), Колумбия (2 285 960) и Аргентина (2 177 898).-0-