Более 470 зданий повреждены в Стамбуле из-за землетрясения, ранены 34 человека

27 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Землетрясение в Стамбуле повредило 473 здания, ранения получили 34 человека. Об этом сегодня заявил вице-президент Турции Фуат Октай, сообщает турецкая газета Hurriyet .

Он уточнил, что большинство зданий повреждены незначительно, в основном имеют трещины. О повреждениях сообщили администрации 55 школ, в 14 из них будут проведены тщательные проверки, сегодня занятия там отменены.

Как рассказал Фуат Октай, всего в результате землетрясения в Стамбуле пострадали 34 человека, 10 из них госпитализированы, еще 24 были отпущены из медучреждений после оказания помощи.

Как сообщалось ранее, землетрясение магнитудой 5,8 произошло 26 сентября около 14.00 по местному времени в Стамбуле. Эпицентр находился примерно в 70 км к западу от Стамбула в Мраморном море, к югу от города Силиври. Очаг залегал на глубине 7 км. После землетрясения последовала серия афтершоков. По словам очевидцев, инцидент вызвал панику среди населения, люди массово покидали здания. Школы, больницы и торговые центры были эвакуированы. Многие жители Стамбула провели ночь на 27 сентября на улице, опасаясь обрушений домов.-0-

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло в Стамбуле Инцидент вызвал панику среди населения, люди массово покидают здания. Нарушена телефонная связь. Землетрясение ощущалось по всему городу и в окрестных провинциях. О пострадавших и разрушениях пока не сообщается.