7 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Более 49 млн человек в мире заразились коронавирусом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные американского Университета Джонса Хопкинса, который ведет подсчеты на основе информации международных организаций, федеральных и местных властей.

По данным университета, число инфицированных в мире сейчас составляет 49 322 827, умерли 1 242 868 человек, выздоровели 32 480 626 заразившихся. Наибольшее число заражений - 9 733 816 случаев - выявлено в США. Всего в Соединенных Штатах Америки умерли 236 073 инфицированных, выздоровели 3 810 791 человек.

Далее по числу заражений следует Индия с 8 462 080 выявленными случаями заражения и Бразилия (5 631 181). Россия занимает четвертое место. По данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в РФ зарегистрировано 1 733 440 случаев COVID-19.-0-